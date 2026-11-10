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Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri sahasındaki petrol havuzunda çıkan yangın söndürüldü

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Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri sahasındaki petrol havuzunda çıkan yangın söndürüldü Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri sahasındaki petrol havuzunda çıkan yangın söndürüldü
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ordular mezrasında Türkiye Petrolleri sahasındaki petrol havuzunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri sahası içerisinde bulunan petrol havuzunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ordular mezrasında meydana geldi. Türkiye Petrolleri sahası içerisindeki petrol havuzunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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