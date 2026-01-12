Diyarbakır'da trafo alev aldı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aşırı yüklenme nedeniyle bir trafo alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgeye yeniden elektrik verilmeye başlandı.
Diyarbakır'da trafonun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi 500 Evler mevkiinde meydana geldi. Aşırı yüklenilen trafo, bir anda alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik şirketi yetkilileri de bölgeye yeniden elektrik verilmesini sağladı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa