Diyarbakır'da trafo alev aldı

Diyarbakır'da trafo alev aldı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aşırı yüklenme nedeniyle bir trafo alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgeye yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Diyarbakır'da trafonun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi 500 Evler mevkiinde meydana geldi. Aşırı yüklenilen trafo, bir anda alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik şirketi yetkilileri de bölgeye yeniden elektrik verilmesini sağladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

