Kazada ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 4 Ocakta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 35 yaşındaki vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza 4 Ocakta Diyarbakır Elazığ karayolunda meydana gelmişti. Şerit ihlali yapan aracın, kendi araçlarına çarpması sonucu yaralanan Yalçın Demirci (35) 26 gün sonra tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirci, memleketi Çermik ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR