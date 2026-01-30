Kazada ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 35 yaşındaki Yalçın Demirci, hastanede 26 gün süren tedavinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'da 4 Ocakta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 35 yaşındaki vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza 4 Ocakta Diyarbakır Elazığ karayolunda meydana gelmişti. Şerit ihlali yapan aracın, kendi araçlarına çarpması sonucu yaralanan Yalçın Demirci (35) 26 gün sonra tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirci, memleketi Çermik ilçesinde toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa