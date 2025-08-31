Diyarbakır'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır Siverek kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı bariyerlere çarparak durdu. Kazada ağır yaralanan Vedat Akyüz, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıkarak bariyer ve direğe çarptığı kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır Siverek kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak önce bariyerlere daldı, ardından da direğe çarpıp durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerin ve vatandaşların da yardımı ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Vedat Akyüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - DİYARBAKIR

