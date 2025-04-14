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Diyarbakır'da Trafik Kazası: Araç Alev Aldı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: Araç Alev Aldı
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Diyarbakır Bağlar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu bir araç alev aldı. Kazada yaralanan ya da ölen olmadı, yalnızca maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesinde iddiaya göre ters yönden ilerleyen araca çarpmamak için duran araca başka bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araç ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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