Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır'da üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 3 araç kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR