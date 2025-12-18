Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde üç aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 3 araç kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa