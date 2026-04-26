Diyarbakır'da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Diyarbakır-Mardin kara yolu TRT Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 06 BVN 727 plakalı otomobil ile 25 AEJ 427 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı