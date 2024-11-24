Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir otomobilin takla attığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Başarı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Cenazeler ibe otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - DİYARBAKIR