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Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, cenazeler otopsi için morga götürüldü.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir otomobilin takla attığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Başarı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Cenazeler ibe otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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