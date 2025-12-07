Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi 500 Evler mevkiinde meydana geldi. Kavşakta plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR