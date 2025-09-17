Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki araç çapıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR