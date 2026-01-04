Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Diyarbakır'da kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

İ.T. idaresindeki 35 U 4169 plakalı otomobil ile B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır- Elazığ yolu Topraklarevler mevkiinde buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR