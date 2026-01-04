Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Haberler

Güncelleme:
Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında, kaygan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İ.T. idaresindeki 35 U 4169 plakalı otomobil ile B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır- Elazığ yolu Topraklarevler mevkiinde buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
