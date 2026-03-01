Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı