Diyarbakır'da çarpışan araçlardan biri takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır'da çarpışan araçlardan biri takla attı: 1 yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu bir araç takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobillerin çarpışması sonucu araçlardan biri takla atıp ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atıp ters döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

