Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde 16 AEP 547 ve 21 AEF 265 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 AEP 547 plakalı otomobil devrildi, sürücüsü Abdülhamit Metin T. (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR