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Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir otomobilin virajı alamayarak araziye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç virajı alamayarak araziye uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Alabaş Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası can kaybına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak yoldan çıkıp araziye savruldu.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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