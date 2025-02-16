Diyarbakır'da Togg ile Tofaş Çarpıştı: 4 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Togg ile çarpışan Tofaş'ta 4 kişi yaralandı.

İlçenin Şanlıurfa yolunun 19. kilometresinde E.E. idaresindeki 21 DF 454 plakalı Fiat Tofaş otomobil ile H.T. idaresindeki 21 AEL 115 plakalı Togg çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR