Tırın otomobilin üstüne devrildiği anlar kamerada
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, ana yola girmeye çalışan otomobilin üzerine devrilen tırın kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Maddi hasar oluşan kazada, yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, kırsal Akdiken Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, akaryakıt istasyonundan ana yola girmeye çalışan otomobilin üstüne devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Öte yandan, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin ana yola doğru yöneldiği, kontrollü bir şekilde yola girmeye çalışırken arkadan gelen tırın üstüne devrildiği görüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR