Haberler

Seyir halindeki tır, park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Seyir halindeki tır, park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir tır, park halindeki başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki tırın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'nda seyir halindeki tırın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı

Bir devir resmen sona erdi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi