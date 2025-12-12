Haberler

Diyarbakır'da tekel bayisine patlayıcı atıldı

Diyarbakır'da tekel bayisine patlayıcı atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir tekel bayisine kimliği belirsiz kişilerce el bombası atıldı. Patlama nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da bir tekel bayisine el bombası atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki bir tekel bayisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tekel bayisine el bombası atıldı. Bomba büyük bir gürültü ile patlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Fatih'te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi

Evinde otururken bir anda kabusu yaşadı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
title