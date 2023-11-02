Diyarbakır'da Tehditler Savuran Şahıs Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şahıs, eline aldığı av tüfeğiyle yolu kapatıp tehditler savurdu. Şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şahıs, eline aldığı av tüfeğiyle yolu kapatıp tehditler savurdu. ŞAaıs sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Bağlar ilçesi Doç. Dr. Ahmet Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, eline aldığı av tüfeğiyle caddeye çıktı. Yolu trafiğe kapatan şahıs, hakaretler savurarak sürücüleri tedirgin etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.

Polis, şahsı gözaltına alırken, olay anı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR