Diyarbakır'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak refüjde yan durdu. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde meydana gelen kazada takla atıp refüjde yan duran otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Hacı Reşit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak refüjde yan durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kocaköy devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı