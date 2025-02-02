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Diyarbakır'da Takla Atan Araçta 6 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da Takla Atan Araçta 6 Kişi Yaralandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sinanköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sinanköy Mahallesi'nde 27 BSZ 01 plakalı Fiat Linea marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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