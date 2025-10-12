Haberler

Diyarbakır'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Diyarbakır'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kazada bir kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

