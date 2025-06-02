Diyarbakır'da Sulama Kanalında Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Diyarbakır'da Sulama Kanalında Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Silvan ilçesinde, Güzderesi Mahallesi'nde kaybolan 50 yaşındaki Yusuf Bilgin için sulama kanalında arama çalışmaları sürüyor. Yakınlarının ihbarının ardından AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düşmüş olabileceği değerlendirilen kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güzderesi Mahallesi'nde Yusuf Bilgin'den (50) haber alamayan yakınları yaptıkları aramada sulama kanalında ayak izlerine rastlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık, Batman'dan da itfaiye ve ANDA ekibi sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama çalışmaları başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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