Diyarbakır'da Sulama Kanalında Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düşmüş olabileceği değerlendirilen kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güzderesi Mahallesi'nde Yusuf Bilgin'den (50) haber alamayan yakınları yaptıkları aramada sulama kanalında ayak izlerine rastlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık, Batman'dan da itfaiye ve ANDA ekibi sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama çalışmaları başlattı. - DİYARBAKIR