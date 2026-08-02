Diyarbakır’da su kanalına uçan otomobilin sürücüsü sağ olarak kurtarıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu. İtfaiye ve dalgıç ekiplerince kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Silvan ilçesi Kıraçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kazada aracın sürücüsü, itfaiye ve dalgıç ekiplerince sağ olarak çıkartılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı