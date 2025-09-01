Diyarbakır'da Somun Ekmeğin İçinden Kablo Çıktı

Diyarbakır'da bir vatandaş, marketten aldığı somun ekmeğin içinde kablo parçası çıkınca verdiği tepkiyi cep telefonuyla kayda aldı.

Sabah saatlerinde bir markete giden vatandaş, somun ekmek aldı. Ekmeği bölen vatandaş, kablo parçasını gördü. Vatandaş, "Evet, sabah sabah karşılaştığım olay. Somun ekmeğin içinde kablo. Bakın şöyle kablo parçası. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu kadar da olmaz. Yazık değil mi?" ifadelerini kullanarak tepkisini cep telefonuyla kayda aldı. - DİYARBAKIR