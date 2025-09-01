Diyarbakır'da Somun Ekmeğin İçinden Kablo Çıktı

Diyarbakır'da Somun Ekmeğin İçinden Kablo Çıktı
Güncelleme:
Diyarbakır'da bir vatandaş, marketten aldığı somun ekmeğin içinde kablo parçası buldu. Durumu cep telefonuyla kayda alarak tepkisini ifade etti.

Sabah saatlerinde bir markete giden vatandaş, somun ekmek aldı. Ekmeği bölen vatandaş, kablo parçasını gördü. Vatandaş, "Evet, sabah sabah karşılaştığım olay. Somun ekmeğin içinde kablo. Bakın şöyle kablo parçası. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu kadar da olmaz. Yazık değil mi?" ifadelerini kullanarak tepkisini cep telefonuyla kayda aldı. - DİYARBAKIR

