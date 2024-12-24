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Diyarbakır'da Sokak Köpekleri Saldırısı: 12 Yaşındaki Çocuk Bacağını Kırdı

Diyarbakır'da Sokak Köpekleri Saldırısı: 12 Yaşındaki Çocuk Bacağını Kırdı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Çetin Cihan, kaçmaya çalışırken düştü ve bacağı kırıldı. Hastanede platin takılan çocuğun ailesi, başıboş köpeklerin toplanmasını talep etti.

Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısında düşerek bacağı kırılan 12 yaşındaki çocuğun bacağına platin takıldı.

Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Çetin Cihan (12), 22 Aralık'ta bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Cihan, yere düşerek yaralandı. Olayı gören bir vatandaş, köpekleri kovarak Cihan'ı evine götürdü. Vatandaşın müdahalesiyle kurtarılan Cihan, ailesi tarafından önce Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine götürüldü. Ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Cihan'ın burada yapılan kontrollerinde bacağında kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Çetin Cihan'ın babası Taha Cihan, evlerinin yakınındaki boş arazide başıboş çok sayıda köpeğin bulunduğunu, çocuğunun eve gelirken 8-10 köpek tarafından kovalandığını belirterek, "Can havliyle koşarken yere düşüyor ve bacağı kırılıyor. O sırada bir vatandaş olaya müdahale ediyor. Vatandaş kapıya kadar getirdi. Hemen beni aradılar. Duyar duymaz hastaneye getirdim. Silvan'dan Diyarbakır'a geldik. Kaval kemiği ikiye bölünmüş. Ameliyata aldılar, platin taktılar. Sokak köpeklerinin toplanmasını ve başka çocukların zarar görmemesini talep ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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