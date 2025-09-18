Diyarbakır'da Sokak Köpeği Saldırısı: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Çocuğu köpeklerin dişlerinden komşuları kurtardı.
Olay, dün Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde evinin bahçesinde oynayan 9 yaşındaki R.K.'ya köpekler saldırdı. Baldır ve bacaklarından defalarca ısırılan talihsiz çocuğu köpeklerin dişlerinden komşuları kurtardı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun bacaklarına dikiş atılırken, mahalle sakinleri yetkililere çağrıda bulunarak sorunun bir an önce çözülmesini istedi.
Aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda bir öğretmen de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp yaralanmıştı.