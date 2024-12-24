Diyarbakır'da Sokak Kavgaları Kamerada
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir grup arasında çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir grubun tekme tokatlı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine giren grubun kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa