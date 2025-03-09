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Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Genç Kız Hayatını Kaybetti, Katil Zanlısı Yakalandı

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Genç Kız Hayatını Kaybetti, Katil Zanlısı Yakalandı
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Diyarbakır'da bir kafede arkadaşlarının yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık’ın katil zanlısı B.A. yakalandı. Olayın arkadaşlar arasındaki tartışmaya dayandığı belirtildi.

Diyarbakır'da bir kafede arkadaşıyla otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç kızın katil zanlısı yakalandı.

Merkez Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dün akşam saatlerinde gelen B.A. (26), içeride oturan arkadaşları Merve Nur Yararlık (22) ve S.K.'ye (21) ateş açmış, açılan ateş sonucu Yararlık hayatını kaybetmişti. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah toprağa verilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Pirinçlik mevkiinde yakalanan katil zanlısı B.A. gözaltına alındı.

Şüpheli ilk beyanında, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.'ya yönelik ateş ettiğini, istemeden Merve Nur'u vurduğunu ifade etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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