Diyarbakır'da silahla boğazından vurulan şahıs hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı saldırıda Sinan Körtepe boğazından vurularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak T.A. gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sitede silahla boğazından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Mahabad Bulvarı'nda bulunan bir sitenin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle Sinan Körtepe, T.A. tarafından silahla boğazından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde Körtepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan T.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
