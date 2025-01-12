Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Bir Kadın Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın ağır yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çelik Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada M.V.(40), ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekini sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR