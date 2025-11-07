Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Kasım'da merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında başlayan ve ardından dışarıda devam eden, Zülfü Coşan (66) ve oğlu Ensari Coşan'ın (36) öldüğü, A.O. (41) ve Ş.K'nin (59) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan suça sürüklenen çocuk Y.K. ile A.K, Ş.K, A.F. ve M.Z.F, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR