Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kasap dükkanında başlayan silahlı kavga sonucunda baba Zülfü Coşan ve oğlu Ensari Coşan hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Kasım'da merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında başlayan ve ardından dışarıda devam eden, Zülfü Coşan (66) ve oğlu Ensari Coşan'ın (36) öldüğü, A.O. (41) ve Ş.K'nin (59) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan suça sürüklenen çocuk Y.K. ile A.K, Ş.K, A.F. ve M.Z.F, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada

İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada
Diyarbakır'da bir garip yasak aşk olayı: Nikahsız yaşadığı eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı

Bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca...
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Günlerdir kayıplar! Annesinden kafaları karıştıran sözler
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.