Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 4 Kişi Tutuklandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybetitği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Kasım'da merkez Bağlar ilçesi Karahan Mahallesi'nde N.T'nin (52) hayatını kaybettiği, H.T'nin (45) de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR
