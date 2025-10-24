Diyarbakır'da Silah Operasyonu: 6 Gözaltı

Diyarbakır'ın Ergani ve Bismil ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde Ergani ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince Ergani ilçesinde S.Z., S.Ş., M.Ş. ile Bismil ilçesinde C.S.K., A.D. ve A.D. isimli kişilerin ikametlerinde ruhsatsız silah ve mühimmatlar bulundurduğu belirlenerek operasyon düzenlendi. İlçelerde yapılan operasyonlarda 3 adet AK-47 marka piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet G1 marka piyade tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 bin 12 adet 7.62 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği, 150 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 31 adet 16 CAL av tüfeği fişeği, 15 adet 12 CAL av tüfeği fişeği, 5 adet AK-47 marka piyade tüfeği şarjörü, 2 adet av tüfeği şarjörü ve 1 adet G1 marka piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. - DİYARBAKIR