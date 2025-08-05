Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan alevler sonucu kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçenin kırsal Çaytepe Mahallesi mevkisinde seyir halindeki 25 ACG 972 plakalı Peugeot marka otomobil, motor kısmında alev almaya başladı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangında etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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