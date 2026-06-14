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Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 3'üncü sanayi sitesi arkasında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü motosikleti bulunduğu yerde bırakırken, araç bir anda alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın devam ederken araçların motosikletin yanından geçmesi faciaya davetiye çıkardı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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