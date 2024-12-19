Diyarbakır'da Seyir Halindeki Cip Alev Aldı
Diyarbakır Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir Mercedes Benz cip bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sürücünün durumu fark etmesi ile aracını yol kenarına çekerek acil servisle iletişime geçmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede itfaiye tarafından söndürüldü, olayda yaralanan olmadı ancak cip kullanılamaz hale geldi.
Seyir halindeki cip alev aldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyir halindeki cip alevlere teslim oldu.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi, 4033. Sokakta Mercedes Benz cip bilinmeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücünün alevleri farketmesi üzerine aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken cip kullanılamaz hale geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.