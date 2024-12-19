Diyarbakır'da Seyir Halindeki Cip Alev Aldı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir Mercedes Benz cip, bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü, ancak cip kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'da seyir halindeki cip alevlere teslim oldu.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi, 4033. Sokakta Mercedes Benz cip bilinmeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücünün alevleri farketmesi üzerine aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken cip kullanılamaz hale geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa