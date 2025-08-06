Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Eskiocak Mahallesi'nde seyir halindeki aracın motor kısmında dumanların yükseldi. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülürken olaydan etkilenen olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR