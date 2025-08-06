Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan kimse olmadı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Eskiocak Mahallesi'nde seyir halindeki aracın motor kısmında dumanların yükseldi. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülürken olaydan etkilenen olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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