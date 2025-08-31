Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Takla Attı: Baba ve Oğlu Yaralandı

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Takla Attı: Baba ve Oğlu Yaralandı
Silvan-Batman karayolunda seyir halindeki aracın tekerleği patladı ve araç takla attı. Yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki araç, tekerinin patlaması sonucu takla attı. Kazada baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, Silvan- Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki aracın tekerleğinin patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçta bulunan baba ve oğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
