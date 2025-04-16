Diyarbakır'da Şarampole Devrilen Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde 06 DBB 279 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mervani Caddesi'nde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan biri, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. - DİYARBAKIR