Şarampole devrilen araçta sıkışan sürücü böyle çıkartıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen aracın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Tellikaya Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
