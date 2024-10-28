Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Saman Yüklü Tır Yangını

Diyarbakır'da Saman Yüklü Tır Yangını
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir tırda çıkan yangında saman balyalarının bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saman yüklü tır, alevlere teslim oldu. Tırda bulunan samanın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağdere köyü mevkisinde 48 ALY 492 plakalı tırda bulunan saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Tırda bulunan saman balyalarının bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Olaylar 3-sayfa İtfaiye Silvan Ulaşım Tarım Yaşam

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Ekim Karatay, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek? Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman? Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Ekim Urla, Torbalı, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.