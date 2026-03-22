Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sağanak nedeniyle yol çöktü, 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Son günlerde etkili olan sağanak yağış sel ve taşkınlara neden olurken birçok köy yolunda da çökme meydana geldi. Son 3 gündür aralıksız devam eden sağanak sonucu Silvan ilçesi Boyunlu grup köy yolunda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 11 köy yoluna ulaşım kapandı. Ekipler yolun onarılması için çalışma başlatırken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı