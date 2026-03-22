Sağanak nedeniyle yol çöktü, 11 köy yolu ulaşıma kapandı
Silvan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yol çöktü ve 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı.
Son günlerde etkili olan sağanak yağış sel ve taşkınlara neden olurken birçok köy yolunda da çökme meydana geldi. Son 3 gündür aralıksız devam eden sağanak sonucu Silvan ilçesi Boyunlu grup köy yolunda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 11 köy yoluna ulaşım kapandı. Ekipler yolun onarılması için çalışma başlatırken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı