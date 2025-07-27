Diyarbakır'da Petrol Sondaj Kuyusunda Patlama: 1 Ölü, 6 Yaralı

Diyarbakır'da Petrol Sondaj Kuyusunda Patlama: 1 Ölü, 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 7 kişiden biri yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Olayın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden biri hayatını kaybetti.

25 Temmuz'da Diyarbakır-Batman kara yolunda Turkish Petroleum International Anonim Şirketince (TPIC) faaliyet yürütülen Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 7 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edilmişti. Üç ağır yaralıdan Andaç Aydın (47), sabah 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan açıklama

Divan Kurulu'nda kürsüye çıkmayan Saran'dan ses var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 aracı biçen İETT otobüsünün kamera görüntüleri ortaya çıktı! Şoförün hareketleri pes dedirtiyor

10 aracı biçen otobüsün kamera görüntüleri ortaya çıktı! Şoföre dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.