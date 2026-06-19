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Diyarbakır'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde patenli iki genç kız, bir taksinin arkasına tutunarak hem canlarını hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde patenli iki genç kızın, bir taksinin arkasına tutunarak hem canlarını hem de trafiği tehlikeyi atması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesi Hintlibaba Caddesi üzerinde yaşandı. Patenle kayan iki genç kız, ana cadde üzerinde bir taksinin arkasına tutundu. Hem canlarını hem de trafiği tehlikeye atan genç kızların yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kızlar, bir süre sonra gözden kayboldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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