Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Bulvarı'nda park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı