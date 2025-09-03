Haberler

Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıkarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangında etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gheorghe Hagi'nin oğlu Süper Lig'e transfer oluyor

Oğlu bu sezon Süper Lig'de oynayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.