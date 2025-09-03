Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıkarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yangında etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa