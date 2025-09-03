Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangında etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR