Diyarbakır'da Otomobilin Taranması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir otomobilin taranması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişi yaralandığı olaya ilişkin jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün Lice ilçesi kırsal Çavundur Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında öğlen çıkan kavgada 1 kişi bacağından yaralanmıştı. Akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Gözebaşı Mahallesi'nde taraflar tekrar karşılaşınca otomobilden inen kişi veya kişiler, husumetli oldukları tarafın aracını uzun namlulu silahla taramıştı. Otomobilde bulunan M.B. (45) yaralanmış, Ali Kaplaner (24) ise sevk edildiği Kocaköy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaplaner, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ekipleri tarafından 3 şahıs gözaltına alındı. şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR